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    Брагин: Когда игроки начинают отсебятину, сразу появляются проблемы

    Сборная России Сборная Белоруссии Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018
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    Валерий Брагин
    На фото:Валерий Брагин
    Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в матче с Белоруссией на МЧМ-2018 (5:2).

    «Контролировали игру, и после счёта 3:0 особенных проблем не было. Допускали удаления, поиграли даже в формате "три на пять" и большой отрезок — "четыре на пять", но это всё хорошая практика.

    У белорусов был день отдыха, а у нас — меньше суток между матчами, поэтому в целом игрой довольны. Первый пропущенный гол немного обострил игру. Может, Сухачёв решил, что скучно?

    Но, повторю, для команды этот отрезок был полезен. И хорошо, что у нас был запас в три шайбы. Можно сказать, работали на будущее.

    Конечно, можно сказать, что первый гол в ворота нашей сборной — несчастный случай. Можно понять и Сухачёва — особой работы до этого момента у него не было. Тем не менее пропускать такие голы он не имеет права.

    Свечников мало играет? Вчера он выглядел хорошо физически. Одна из наших задач — чтобы лучшие в плане физики игроки играли большие отрезки времени.

    У Саморукова были проблемы с плечом, Шолохов получил удар? Какие-то повреждения, ушибы есть практически у всех. Но там ничего серьёзного. Физически у команды ещё есть запас.

    Вчера, сразу после игры со Швейцарией, и сегодня на собрании сказали ребятам, что правильно настроиться — самый важный момент. Сегодня ничего не огорчило.

    Результат нормальный, двигаемся дальше. В плане тактики прогресс, конечно, виден. Но когда игроки начинают какую-то отсебятину, сразу появляются проблемы», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

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