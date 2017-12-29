«Ак Барс» на выезде проиграл «Сибири»

Новосибирскаяодержала домашнюю победу над казанским(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Вячеслав Основин, Николай Демидов, Александр Бергстрём и Йонас Энлунд.

Единственная шайба казанцев на счету Даниса Зарипова.

Отметим, что Александр Бергстрём довёл свою голевую серию до семи матчей, забив за это время восемь голов.

Отметим, что данная победа стала для подопечных Владимира Юрзинова-младшего третьей подряд. В свою очередь «Ак Барс» проиграл в третий раз в последних пяти встречах.