ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ак Барс» на выезде проиграл «Сибири»

    КХЛ Сибирь Ак Барс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Ак Барс» — «Сибирь»
    На фото:«Ак Барс» — «Сибирь»
    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Вячеслав Основин, Николай Демидов, Александр Бергстрём и Йонас Энлунд.

    Единственная шайба казанцев на счету Даниса Зарипова.

    Отметим, что Александр Бергстрём довёл свою голевую серию до семи матчей, забив за это время восемь голов.

    Отметим, что данная победа стала для подопечных Владимира Юрзинова-младшего третьей подряд. В свою очередь «Ак Барс» проиграл в третий раз в последних пяти встречах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Основин — 11 (бол., Тичар), 17:32 — 1:0. Демидов — 3 (бол., Закриссон, Алексеев), 18:23 — 2:0. Зарипов — 3 (бол., Азеведо), 27:38 — 2:1. Бергстрем — 19 (Игнатович, Закриссон), 44:30 — 3:1. Энлунд — 5 (Ермаков), 55:12 — 4:1.Вратари: Красиков — Шарыченков.Броски: 32 (12+10+10) — 27 (5+5+17).Штраф: 8 — 34.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Адмирал» проиграл «Куньлуню», «Лада» уступила ЦСКА
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 декабря
    •
  • КХЛ. «Ак Барс» победил в Казахстане, СКА проиграл в Екатеринбурге
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря
    •
  • 27/12
    • Бурмистров вернулся в КХЛ
  • 27/12
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс»
  • 25/12
    • Захарчук расторг контракт с «Ак Барсом»
  • 25/12
    • Дубль Михеева помог «Авангарду» одолеть «Ак Барс»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Кто сможет прервать гегемонию «Юве»?
  • Прогноз на победителя чемпионата Италии по футболу сезона 2017/18
  • 2,05
    •
  • Насколько прочными окажутся «стекольщики»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря
  • 1,74
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • КХЛ. «Адмирал» проиграл «Куньлуню», «Лада» уступила ЦСКА
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 декабря
    • 21:18
  • 20:57
    • ЦСКА одержал волевую победу над «Ладой»
  • 19:48
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Югру»
  • 19:39
    • «Авангард» отправил в отставку главного тренера
  • «Вашингтон» сойдется с «Нью-Джерси» в битве лидеров Столичного дивизиона
  • «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 декабря
    • 3,1Послезавтра в 03:00
  • 19:26
    • «Динамо» проиграло в Екатеринбурге
  • 19:09
    • «Сочи» вырвал победу у «Барыса»
  • 18:45
    • «Авангард» в овертайме проиграл «Нефтехимику»
  • 15:15
    • «Адмирал» потерпел поражение с новым главным тренером
  • Время для экспериментов еще есть
  • Первая победа Валерия Брагина на МЧМ — в обзоре СМИ
    • 11:30
  • 10:46
    • Защитник «Айлендерс» получил травму нижней части тела
  • 10:16
    • Крайдер выбыл на неопределенный срок из-за тромба
  • 10:10
    • Форвард «Виннипега» пропустит два месяца
  • НХЛ. Победы «Вашингтона» и «Тампы», Овечкин и Кучеров — на вершине
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря
    • 09:29
  • 07:23
    • Брагин: У наших игроков чувствовалась зажатость
  • 07:12
    • Сборная США сенсационно проиграла Словакии на МЧМ-2018
  • 01:03
    • Сборная России одержала первую победу на МЧМ-2018
  • 22:23
    • Финляндия обыграла Данию на МЧМ-2018
  • КХЛ. Четвертая подряд победа «Амура», «Витязь» уступил «Йокериту»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 декабря
    • Вчера в 22:12
  • 21:49
    • «Йокерит» одержал волевую победу над «Витязем»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон