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    «Амур» одержал четвертую победу подряд

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    «Амур» — «Спартак»
    На фото:«Амур» — «Спартак»
    Хабаровский «Амур» нанес поражение московскому «Спартаку» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

    На 53-й минуте Владислав Ушенин вывел хозяев вперед. Гости ответили точным броском Бена Максвелла спустя две минуты.

    В овертайме победный для хабаровского клуба гол забил Томаш Зогорна.

    Команда Андрея Мартемьянова выиграла четвертый матч подряд.

    «Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции (68 очков). «Спартак» идет восьмым на Западе (68 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Вл. Ушенин – 15 (Горшков, Атюшов), 52:14 – 1:0. Максвелл – 11 (Калинин, Радил), 54:31 – 1:1. Зогорна – 8, 62:26 – 2:1.Вратари: Метсола – Беспалов.Штраф: 12 – 20.Броски: 42 (20+12+8+2) – 37 (10+13+12+2).
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