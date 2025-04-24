Состоялся выход RPG Clair Obscur: Expedition 33

В четверг, 24 апреля, мировую библиотеку PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК дополнил проект в жанре RPG Clair Obscur: Expedition 33, за разработку которого отвечает студия Sandfall Interactive.

Новый повествовательный сюжет рассказывает о группе героев, объединенных целью помешать злым замыслам Художницы, ежегодно уничтожающей определенное число людей выбранного ею возраста.

Clair Obscur: Expedition 33

Вышедший в свет проект предлагает 30 часов игрового опыта, который включает элементы исследования и сражений с противниками.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 сопровождается одобрительными оценками пользователей — 92 балла на Metacritic — и высоким онлайном в Steam, где на пике игру запустили свыше 42 тысячи юзеров, побив таким образом статистику всех одиночных частей Final Fantasy.