Состоялся выход RPG Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 Фото: Steam
Новый повествовательный сюжет рассказывает о группе героев, объединенных целью помешать злым замыслам Художницы, ежегодно уничтожающей определенное число людей выбранного ею возраста.
Clair Obscur: Expedition 33
Вышедший в свет проект предлагает 30 часов игрового опыта, который включает элементы исследования и сражений с противниками.
Релиз Clair Obscur: Expedition 33 сопровождается одобрительными оценками пользователей — 92 балла на Metacritic — и высоким онлайном в Steam, где на пике игру запустили свыше 42 тысячи юзеров, побив таким образом статистику всех одиночных частей Final Fantasy.