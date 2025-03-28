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    Ubisoft отчиталась о количестве игроков Assassin's Creed Shadows за неделю

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    Мартовский релиз Assassin's Creed Shadows обернулся успехом уже на старте кампании. На это указывают цифры Ubisoft, по информации которой, игра привлекла свыше 3 млн пользователей за первую неделю.

    Assassin's Creed Shadows
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    Assassin's Creed Shadows

    В первые два дня с момента выхода к игре присоединились более 2 млн пользователей. По прогнозам журналиста Тома Хендерсона, текущие показатели могут удвоиться к концу месяца.

    Число продаж Assassin's Creed Shadows
    Ubisoft

    Вместе с тем Shadows оказалась на втором месте в списке лидирующих проектов франшизы по объемам продаж, уступив 1-ю строчку только Valhalla.

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    • Количество наигранных часов Assassin's Creed Shadows в настоящее время переваливает за 40 млн, в то время как фактическое число копий может превышать официальную статистику, поскольку многие игроки получили доступ к новой части экшена путем подписки Ubisoft+.

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