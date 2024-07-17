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    Electronic Arts представила обложку EA FC 25

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    Издатель Electronic Arts презентовал обложку футбольного симулятора EA FC 25.

    EA FC 25
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    EA FC 25

    Главной персоной новой части издательство решило сделать Джуда Беллингема, который в дебютном сезоне за «Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, а на Евро-2024 дошел до финала в составе сборной Англии.

    Обложка стандартной версии FC 25
    X — EA Sports FC

    Обложка FC 25 Ultimate Edition
    X — EA Sports FC

    Вместе с тем EA решила обыграть историю с Зинедином Зиданом — кумиром Беллингема. В частности, легендарный француз попал на обложку премиальной версии симулятора Ultimate Edition, на которой также изображены Беллингем, Джанлуиджи Буффон, Дэвид Бекхэм и Айтана Бонмати.

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