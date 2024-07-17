Electronic Arts представила обложку EA FC 25

Издательпрезентовал обложку футбольного симулятора

Главной персоной новой части издательство решило сделать Джуда Беллингема, который в дебютном сезоне за «Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, а на Евро-2024 дошел до финала в составе сборной Англии.

Обложка стандартной версии FC 25 X — EA Sports FC

Обложка FC 25 Ultimate Edition X — EA Sports FC

Вместе с тем EA решила обыграть историю с Зинедином Зиданом — кумиром Беллингема. В частности, легендарный француз попал на обложку премиальной версии симулятора Ultimate Edition, на которой также изображены Беллингем, Джанлуиджи Буффон, Дэвид Бекхэм и Айтана Бонмати.

Выход FC 25 запланирован на 27 сентября. На ближайшее время разработчики готовят показ новой игры.