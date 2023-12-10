Режим «Новая игра+» появится в Assassin's Creed Mirage на следующей неделе

Assassin's Creed Mirage Фото: X — Assassin's Creed
В период с 11 по 17 декабря разработчики выпустят обновление, загрузив которое пользователи получат доступ к данному методу прохождения.
О принципах действия режима в Mirage компания Ubisoft ничего не рассказала, однако в предыдущих частях он позволял начать новый сюжет с сохранением определенного процента инвентаря и разблокированными навыками. При этом за повторную кампанию ранее были предусмотрены дополнительные награды.
Позже фанатов Assassin's Creed Mirage будет ждать другая функция — перманентная смерть. Ее релиз запланирован на начало 2024-го.