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    Режим «Новая игра+» появится в Assassin's Creed Mirage на следующей неделе

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    Компания Ubisoft намерена уладить вопрос с добавлением режима «Новая игра+» в Assassin's Creed Mirage на следующей неделе. Соответствующая информация появилась в соцсетях издателя.

    Assassin's Creed Mirage
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    Assassin's Creed Mirage

    В период с 11 по 17 декабря разработчики выпустят обновление, загрузив которое пользователи получат доступ к данному методу прохождения.

    О принципах действия режима в Mirage компания Ubisoft ничего не рассказала, однако в предыдущих частях он позволял начать новый сюжет с сохранением определенного процента инвентаря и разблокированными навыками. При этом за повторную кампанию ранее были предусмотрены дополнительные награды.

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