Режим «Новая игра+» появится в Assassin's Creed Mirage на следующей неделе

Компания Ubisoft намерена уладить вопрос с добавлением режимана следующей неделе. Соответствующая информация появилась в соцсетях издателя.

В период с 11 по 17 декабря разработчики выпустят обновление, загрузив которое пользователи получат доступ к данному методу прохождения.

О принципах действия режима в Mirage компания Ubisoft ничего не рассказала, однако в предыдущих частях он позволял начать новый сюжет с сохранением определенного процента инвентаря и разблокированными навыками. При этом за повторную кампанию ранее были предусмотрены дополнительные награды.

Позже фанатов Assassin's Creed Mirage будет ждать другая функция — перманентная смерть. Ее релиз запланирован на начало 2024-го.