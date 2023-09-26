В PS Store появилась пятизвездочная шкала оценивания игр

Магазинполучил обновление, которое дополнило страницы видеоигр пятизвездочной шкалой пользовательских оценок.

Одним из первых новшество обнаружил портал Pushsquare и даже сохранил несколько скриншотов, на которых изображены рейтинги Cyberpunk 2077 и ремейка Resident Evil 4.

Рейтинг Cyberpunk 2077 в PS Store pushsquare.com

Рейтинг Resident Evil 4 в PS Store pushsquare.com

Рейтинг расположен под логотипом игр. На него можно нажать, чтобы получить дополнительные сведения и поставить собственную оценку. Снимки экрана были сделаны на PlayStation 5.

Вероятно, функция по-прежнему доступна для ограниченного количества регионов, при этом в Sony не делали никаких анонсов.