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    В PS Store появилась пятизвездочная шкала оценивания игр

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    Магазин PS Store получил обновление, которое дополнило страницы видеоигр пятизвездочной шкалой пользовательских оценок.

    Скрин рейтинга Cyberpunk 2077
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    Скрин рейтинга Cyberpunk 2077

    Одним из первых новшество обнаружил портал Pushsquare и даже сохранил несколько скриншотов, на которых изображены рейтинги Cyberpunk 2077 и ремейка Resident Evil 4.

    Рейтинг Cyberpunk 2077 в PS Store
    pushsquare.com

    Рейтинг Resident Evil 4 в PS Store
    pushsquare.com

    Рейтинг расположен под логотипом игр. На него можно нажать, чтобы получить дополнительные сведения и поставить собственную оценку. Снимки экрана были сделаны на PlayStation 5.

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