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    Mortal Kombat 1 выдала лучший в истории франшизы старт в Steam

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    Во вторник, 19 сентября, файтинг Mortal Kombat 1 от NetherRealm Studios наконец-то вышел в публичный доступ. Уже спустя сутки игра обновила рекорд франшизы.

    Mortal Kombat 1
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    Mortal Kombat 1

    Новая мультиплеерная драка выдала лучший старт в Steam, переплюнув предшественников серии по пиковому онлайну. Mortal Kombat 1 одновременно запустили 38129 игроков. Предыдущий рекорд принадлежал Mortal Kombat 11 с ее 35 тыс. посетителей.

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    • Сейчас игра имеет рейтинг 77% и оценена геймерами «в основном положительно». Негативные отзывы чаще исходят из российского региона, юзеры жалуются на недоступность серверов игры. Другие пользователи столкнулись с проблемами оптимизации.

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