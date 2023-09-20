Mortal Kombat 1 выдала лучший в истории франшизы старт в Steam

Во вторник, 19 сентября, файтинготнаконец-то вышел в публичный доступ. Уже спустя сутки игра обновила рекорд франшизы.

Новая мультиплеерная драка выдала лучший старт в Steam, переплюнув предшественников серии по пиковому онлайну. Mortal Kombat 1 одновременно запустили 38129 игроков. Предыдущий рекорд принадлежал Mortal Kombat 11 с ее 35 тыс. посетителей.

Сейчас игра имеет рейтинг 77% и оценена геймерами «в основном положительно». Негативные отзывы чаще исходят из российского региона, юзеры жалуются на недоступность серверов игры. Другие пользователи столкнулись с проблемами оптимизации.