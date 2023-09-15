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    В Marvel's Spider-Man 2 игрокам будут доступны 65 костюмов и новые активности

    Игры Sony Marvel’s Spider-Man 2 Игры для PlayStation 5
    Одним из главных тайтлов на сентябрьской презентации State of Play оказался предстоящий эксклюзив PlayStation 5 — Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games. В рамках прошедшего шоу разработчики презентовали сразу два видео.

    Marvel's Spider-Man 2
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    Marvel's Spider-Man 2

    В первом трейлере студия погрузила зрителей в открытый мир супергеройского файтинга и познакомила с новыми активностями, которые теперь будут отображаться прямо перед игроком и сделают их выполнение в разы удобнее. Геймерам больше не нужно часто заходить в меню, прерывая игровой процесс, а самих второстепенных миссий станет больше.

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    Трейлер Deluxe-издания Marvel's Spider-Man 2

    Второе видео посвящено костюмам. В новой игре их насчитывается минимум 65. Многие позволено кастомизировать, меняя цвета и создавая уникальные варианты дизайна.

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