EA Sports представила геймплей NHL 24

В четверг, 17 августа, состоялась долгожданная презентация геймплея новой части хоккейного симулятора

В пятиминутный ролик разработчики вместили ключевые изменения, которыми порадует предстоящая игра. Главной особенностью обновленной механики стала функция Exhaust Engine, вознаграждающая хоккеистов за атакующие действия и время, проведенное в атаке.

Геймплей NHL 24

Среди прочих улучшений в EA Sports упомянули новые анимации вратарей, коих в сумме добавлено больше 50, реалистичную физику столкновений и новые возможности управления, включая ложные трюки.

Релиз NHL 24 намечен на 6 октября. Симулятор появится на двух поколениях консолей PlayStation и Xbox, традиционно минуя ПК.