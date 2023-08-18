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    EA Sports представила геймплей NHL 24

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    В четверг, 17 августа, состоялась долгожданная презентация геймплея новой части хоккейного симулятора NHL 24.

    NHL 24
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    NHL 24

    В пятиминутный ролик разработчики вместили ключевые изменения, которыми порадует предстоящая игра. Главной особенностью обновленной механики стала функция Exhaust Engine, вознаграждающая хоккеистов за атакующие действия и время, проведенное в атаке.

    Геймплей NHL 24

    Среди прочих улучшений в EA Sports упомянули новые анимации вратарей, коих в сумме добавлено больше 50, реалистичную физику столкновений и новые возможности управления, включая ложные трюки.

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    • Релиз NHL 24 намечен на 6 октября. Симулятор появится на двух поколениях консолей PlayStation и Xbox, традиционно минуя ПК.

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