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    • В EA Sports FC 24 добавят церемонию вручения «Золотого мяча»
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    В EA Sports FC 24 добавят церемонию вручения «Золотого мяча»

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    Студия ​​EA Sports оставила слухи о режиме карьеры в прошлом, подкрепив их официальной информацией: в симуляторе EA Sports FC 24 появится церемония вручения «Золотого мяча».

    EA Sports FC 24
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    EA Sports FC 24

    В Career Mode разработчики попытались воссоздать полноценное мероприятие со знакомой сценой и точной копией самой престижной индивидуальной награды в футболе.

    Церемония вручения «Золотого мяча» в EA Sports FC 24
    Твиттер EA Sports FC 24

    Также в обновленном режиме карьеры пользователей ждут камера с бровки, новые предматчевые занятия вроде тренировок, обсуждения тактики и пресс-конференций, свежие кат-сцены перед началом поединков и во время завоевания трофея.

    Режим карьеры в EA Sports FC 24

    Новый симулятор появится в публичном доступе 29 сентября. Игра пополнит ряды ПК, консолей PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Геймерам, оформившим предзаказ, подарят набор FUT-Heroes.

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