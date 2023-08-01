В EA Sports FC 24 добавят церемонию вручения «Золотого мяча»

Студия ​​EA Sports оставила слухи о режиме карьеры в прошлом, подкрепив их официальной информацией: в симуляторепоявится церемония вручения «Золотого мяча».

В Career Mode разработчики попытались воссоздать полноценное мероприятие со знакомой сценой и точной копией самой престижной индивидуальной награды в футболе.

Церемония вручения «Золотого мяча» в EA Sports FC 24 Твиттер EA Sports FC 24

Также в обновленном режиме карьеры пользователей ждут камера с бровки, новые предматчевые занятия вроде тренировок, обсуждения тактики и пресс-конференций, свежие кат-сцены перед началом поединков и во время завоевания трофея.

Режим карьеры в EA Sports FC 24

Новый симулятор появится в публичном доступе 29 сентября. Игра пополнит ряды ПК, консолей PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Геймерам, оформившим предзаказ, подарят набор FUT-Heroes.