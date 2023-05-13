Баги ​​The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom позволили завершить сюжет за полтора часа

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Фото: Nintendo Switch
Так, пользователь gymnast86, запульнул видео, в котором показал, как тратит на полное завершение сюжета 94 минуты. Быстро закончить кампанию геймеру помогли внутриигровые глитчи. Правда, вместе с этим он уточнил, что данные уязвимости больше не работают.
Спидран-прохождение The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Игровое комьюнити предполагает, что рекорд в 94 минуты в скором времени будет побит. В игре юзеры могут соединять предметы, чтобы получить максимальную силу. Спидраннерам остается сформировать идеальное оружие.