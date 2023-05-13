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    Баги ​​The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom позволили завершить сюжет за полтора часа

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    Релиз приключенческого экшена The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom состоялся 12 мая. При этом в течение суток игра была пройдена спидраннером, который потратил на это полтора часа.

    ​​The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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    ​​The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

    Так, пользователь gymnast86, запульнул видео, в котором показал, как тратит на полное завершение сюжета 94 минуты. Быстро закончить кампанию геймеру помогли внутриигровые глитчи. Правда, вместе с этим он уточнил, что данные уязвимости больше не работают.

    Спидран-прохождение ​​The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

    Игровое комьюнити предполагает, что рекорд в 94 минуты в скором времени будет побит. В игре юзеры могут соединять предметы, чтобы получить максимальную силу. Спидраннерам остается сформировать идеальное оружие.

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