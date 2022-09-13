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    Стал известен рейтинг сильнейших футболистов в FIFA 23

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    В преддверии релиза FIFA 23 EA Sports традиционно выкатила элитный список футболистов, удостоенных высочайшей персональной статистики.

    Мбаппе в FIFA 23
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    Мбаппе в FIFA 23

    Сильнейшим игроком в новой части будет Карим Бензема, который провел шикарный сезон в составе «Реала». Форвард мадридцев получил рейтинг 91.

    Карточки сильнейших игроков в FIFA 23
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    В топ-5 с аналогичным рейтингом вошли экс-форвард «Баварии» и нынешний тащер «Барсы» Роберт Левандовский, лидер «Парижа» Килиан Мбаппе, центральный компьютер «Ман Сити» Кевин де Брюйне и Лионель Месси за былые заслухи.

    По 90 поинтов урвали ливерпульцы Мо Салах и Вирджил ван Дейк. Такой же рейтинг достался Криштиану Роналду, Тибо Куртуа и Мануэлю Нойеру.

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    Выход FIFA 23 состоится 30 сентября. Последнюю часть франшизы смогут загрузить ПК-юзеры и владельцы консолей PS4, PS5. Xbox One, Xbox Series S/X.

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