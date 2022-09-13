Стал известен рейтинг сильнейших футболистов в FIFA 23

В преддверии релиза FIFA 23 EA Sports традиционно выкатила элитный список футболистов, удостоенных высочайшей персональной статистики.

Сильнейшим игроком в новой части будет Карим Бензема, который провел шикарный сезон в составе «Реала». Форвард мадридцев получил рейтинг 91.

Карточки сильнейших игроков в FIFA 23 Twitter

В топ-5 с аналогичным рейтингом вошли экс-форвард «Баварии» и нынешний тащер «Барсы» Роберт Левандовский, лидер «Парижа» Килиан Мбаппе, центральный компьютер «Ман Сити» Кевин де Брюйне и Лионель Месси за былые заслухи.

По 90 поинтов урвали ливерпульцы Мо Салах и Вирджил ван Дейк. Такой же рейтинг достался Криштиану Роналду, Тибо Куртуа и Мануэлю Нойеру.

Звезда «ПСЖ» Неймар и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин наработали по итогам сезона на стату 89.