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    В ​​Call of Duty: Warzone появился новый вид читерства

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    Многострадальные пользователи ​​Call of Duty: Warzone вновь столкнулись с хакерами, которые продолжают выносить честных ребят с помощью чистерства.

    ​​Call of Duty: Warzone
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    ​​Call of Duty: Warzone

    На этот раз жертвой недобросовестного игрока стал Reddit-юзер под ником Rip-Falcon, который на форуме Call of Duty опубликовал короткий ролик с новым видом обмана.

    Игрок Call of Duty: Warzone наткнулся на читера

    На видосе показано, как Rip-Falcon делает пристрелку по находящемуся внизу врагу. Но спустя секунды читер волшебным образом оказывается на одной высоте с другим геймером и спокойно его ликвидирует. До этого, по словам Rip-Falcon, «соперник» грохнул 40 человек за раз.

    Ранее пользователи в игре столкнулись с багом в новом хранилище.

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