В ​​Call of Duty: Warzone появился новый вид читерства

Call of Duty: Warzone Фото: nvidia.com
На этот раз жертвой недобросовестного игрока стал Reddit-юзер под ником Rip-Falcon, который на форуме Call of Duty опубликовал короткий ролик с новым видом обмана.
Игрок Call of Duty: Warzone наткнулся на читера
На видосе показано, как Rip-Falcon делает пристрелку по находящемуся внизу врагу. Но спустя секунды читер волшебным образом оказывается на одной высоте с другим геймером и спокойно его ликвидирует. До этого, по словам Rip-Falcon, «соперник» грохнул 40 человек за раз.
Ранее пользователи в игре столкнулись с багом в новом хранилище.