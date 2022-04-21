В ​​Call of Duty: Warzone появился новый вид читерства

Многострадальные пользователи ​​Call of Duty: Warzone вновь столкнулись с хакерами, которые продолжают выносить честных ребят с помощью чистерства.

На этот раз жертвой недобросовестного игрока стал Reddit-юзер под ником Rip-Falcon, который на форуме Call of Duty опубликовал короткий ролик с новым видом обмана.

Игрок Call of Duty: Warzone наткнулся на читера

На видосе показано, как Rip-Falcon делает пристрелку по находящемуся внизу врагу. Но спустя секунды читер волшебным образом оказывается на одной высоте с другим геймером и спокойно его ликвидирует. До этого, по словам Rip-Falcon, «соперник» грохнул 40 человек за раз.

Ранее пользователи в игре столкнулись с багом в новом хранилище.