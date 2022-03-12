Стала известна дата релиза ремейка Dead Space

Dead Space Фото: Visceral Games/Electronic Arts
Основная часть онлайн-ивента была посвящена тому, как ремейк улучшает звуковые эффекты оригинальной Dead Space.
«Мы хотим убедиться, что игра, которую мы собираемся выпустить, оправдает ожидания фанатов», — заявил Филипп Дюшарм — старший продюсер ремейка Dead Space.
Разработка звука в Dead Space
Разработчики подчеркнули, что перевыпущенная игра прокачает звуки оружия, дыхание главного героя, частоту сердечных сокращений и диалоги.
Ремейк Dead Space будет доступен на ПК и консолях нового поколения от Sony и Microsoft.