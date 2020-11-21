Десять вундеркиндов из Football Manager-2021

1300 скаутов собирают данные для Football Manager в 51 стране мира. Учитывая то, сколько усилий эти люди вкладывают в свою работу по поиску талантов, играя является хорошим показателем уровня молодых футболистов. Конечно, в итоге не каждый топ-талант из игры становится первоклассным футболистом — взять тех же Фредди Аду и Черно Самбу. Но, тем не менее, Football Manager — один из первых источников, где фанаты и клубы ищут новых игроков.

Итак, вот некоторые вундеркинды, которых можно будет найти в Football Manager-2021.

Мартен Вандевордт

Вратарь, 18 лет, «Генк» (Бельгия U-19)

Мартен Вандевордт globallookpress.com

Бельгиец неудачно дебютировал в Лиге чемпионов в декабре прошлого года, хотя в ту ночь он и стал самым молодым голкипером в истории турнира. Однако через год после того полного смешанных чувств дебюта в матче против «Наполи» Вандевордт определенно находится на пути к тому, чтобы стать вратарем наивысшего класса. Он храбрый, он всегда начеку, у него сильные руки и прекрасные рефлексы, а также он быстро принимает решения, когда нужно покинуть линию ворот (хотя иногда может быть слишком авантюрен).

Йошко Гвардиол

Защитник, 18 лет, «РБ Лейпциг» — в аренде у «Динамо» Загреб (Хорватия U-21)

Этим летом «РБ Лейпциг» подписал игрока за 16 миллионов, выиграв конкуренцию у «Лидса». Гвардиол — левый центральный защитник (или просто левый защитник), который спокоен и целеустремлен, когда владеет мячом — он уже играет довольно зрело. Хорватский защитник подвижен, умеет читать игру и достаточно быстр как для игрока своей позиции.

Бенуа Бадьяшиль

Защитник, 19 лет, «Монако» (Франция U-21)

Бенуа Бадьяшиль globallookpress.com

Один из многих перспективных игроков выдающегося поколения французских центральных защитников. Левоногий защитник «Монако» блестяще продвигает мяч из обороны и взаимодействует с полузащитниками (у него впечатляющая точность передач — 93% в 2020 году). Он доминирует в воздухе, он обладает мощью, интеллектом и скоростью, а также прекрасным темпераментом, благодаря которому почти никогда не получает предупреждения.

Нуну Мендеш

Защитник, 18 лет, «Спортинг» (Португалия U-21)

Левый защитник сборной Португалии U-21 и «Спортинга» отлично владеет мячом и обладает впечатляющей выносливостью, чтобы работать в том темпе, который требуется на его позиции. Вдобавок ко всему он удивительно проворный как для своих размеров, он отлично уходит от соперников и хорошо ориентируется в пространстве даже, когда смещается в центр. В последнее время его связывают с «Ливерпулем», «МЮ» и «Арсеналом».

Марко Кана

Оборонительный полузащитник, 18 лет, «Андерлехт» (Бельгия U-21)

Марко Кана globallookpress.com

В столь юном возрасте спокойного, умного плеймекера, который располагается в глубине поля, уже готовят к тому, чтобы управлять полузащитой «Андерлехта». Он хорошо владеет мячом, умеет делать пасы на 30 метров, но также усердно работает на оборону и может сыграть на позиции центрального защитника.

Илайш Мориба

Центральный полузащитник, 17 лет, «Барселона» Б (Испания U-18)

Центральный атакующий полузащитник, который является уроженцем Гвинеи, на международном юношеском уровне представлял Испанию. Ему еще предстоит пробиться в первую команду «Барселоны». Мориба — еще тинейджер, но уже сочетает в себе совершать мощные рывки в штрафную с ослепляющим контролем мяча. Он отлично видит поле, что усиливает его постоянно развивающиеся игровые способности.

Юсуф Демир

Атакующий полузащитник, 17 лет, «Рапид» Вена (Австрия U-17)

Юсуф Демир globallookpress.com

После Эрлинга Холанда и Доминика Собослаи этот миниатюрный плеймейкер может стать следующим высококлассным талантом австрийского футбола. Он обладает великолепной левой ногой, отличными способностями играть один в один и низким центром тяжести. Демир опасен и эффективен, и за ним интересно наблюдать. В этом сезоне он забил четыре гола в восьми матчах.

Жереми Доку

Нападающий, 18 лет, «Ренн» (Бельгия)

Этот быстрый нападающий, который уже является игроком национальной сборной Бельгии, перешел в «Ренн» из «Андерлехта» этим летом примерно за 26 миллионов евро. Он уже нашел себя во Франции, забив два гола в семи играх. Доку обладает отличным балансом, скоростью и зачастую, кажется, обыгрывает соперников просто для удовольствия.

Райан Шерки

Нападающий, 17 лет, «Лион» (Франция U-16)

Райан Шерки globallookpress.com

Очень искусный нападающий, который может сыграть любую роль в атаке. 17-летний футболист обладает прекрасным чутьем и отличной скоростью. Он одарен технически и креативен, он уже преуспел в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Перспектива выглядит чрезвычайно захватывающе, а окончательный прорыв может произойти в любой момент.

Себастьяно Эспозито

Нападающий, 18 лет, «Интер» — в аренде в СПАЛ (Италия U-21)

Быстрый, непредсказуемый и маневренный, Эспозито превосходен в игре на контратаках и любит искать свободное пространство за линией защиты. Эспозито представляет реальную угрозу своим регулярным движением по полю и мощной правой ногой. 0