В команду сезона Лиги 1 в FIFA 20 вошли сразу 6 игроков ПСЖ

назвала команду сезона чемпионата Франции, в состав которой попали шесть игроков ПСЖ, включая атакующих игроков

Лучшими вратарями, которые были включены в команду, являются Стив Манданда из «Марселя» и Предраг Райкович из «Реймса». Кроме того, в состав попали Виссам Бен Йеддер и Ислам Слимани, представляющие «Монако».

Среди других игроков, оказавшихся в сборной сезона, также присутствуют Тиагу Силва, Марко Верратти и Маркиньос из ПСЖ, Уссем Ауар и Мемфис Депай из «Лиона», Ренату Саншеш, Виктор Осимхен и Бенджамин Андре из «Лилля», Кенни Лала из «Страсбура», Юсеф Аталь из «Ниццы», Теджи Саванье из «Монпелье», Юнис Абдельхамид и Хассан Камара из «Реймса». 0