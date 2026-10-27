Испанская Примера может потерять до 400 млн евро из-за скандала вокруг форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, сообщает Vozpopuli.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ранее 27-летний француз в одном из интервью прокомментировал мем, в котором его лицо было наложено на изображение бывшего лидера Китая Мао Цзэдуна.

Мбаппе назвал персонажа картинки «китайским диктатором», не упомянув при этом имени. После этого китайское государственное телевидение (CCTV) приостановило трансляции матчей чемпионата Испании.

По информации источника, руководство Примеры уже начало срочные переговоры с мадридским «Реалом», чтобы урегулировать ситуацию и избежать финансовых потерь.

Объём бизнеса Примеры на китайском рынке оценивается в 400 млн евро. В августе организация продлила соглашение с платформой Migu о трансляции матчей до 2030 года.