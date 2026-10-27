Бывший главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассматривается в качестве одного из основных претендентов на должность наставника английского «Бернли». Об этом сообщает The Athletic.

Фабио Челестини globallookpress.com

Швейцарский специалист остаётся без работы с мая 2026 года, когда завершилось его сотрудничество с армейским клубом. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном назначении Челестини в испанский «Хетафе», однако руководство команды в итоге остановило выбор на другом тренере.

В настоящее время «Бернли» выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола. После 12 туров команда набрала восемь очков и занимает 22-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.