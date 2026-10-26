Капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде играл с повреждением более 40 минут в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1). Об этом сообщил главный тренер мадридцев Жозе Моуринью.

Федерико Вальверде globallookpress.com

«Вальверде сыграл с травмой больше 40 минут. Он хотел продолжать игру и действовал на пределе своих возможностей. Он отдал все», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Уругвайский полузащитник вышел в стартовом составе столичного клуба. Мадридцы открыли счёт на 41-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе. Незадолго до замены Вальверде нападающий каталонцев Рафинья сравнял счёт. Характер травмы Вальверде и сроки его восстановления не уточняются.