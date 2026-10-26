В матче 8-го тура итальянской Серии А « Милан » на выезде победил « Удинезе » со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре Кристиан Пулишич на 6-й минуте. Точку же в поединке поставил Омари Хатчинсон на 65-й минуте.
Результат матча
УдинезеУдине0:2МиланМилан
0:1 Кристиан Пулишич 6' 0:2 Омари Хатчинсон 65'
Удинезе: Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Кристиан Кабазель, Маттео Пальма, Мергим Войвода (Николо Дзаньоло 64'), Йеспер Карлстрём (Санди Ловрич 83'), Якуб Пётровский (Леннон Миллер 46'), Ассан Камара (Juan Arizala 64'), Георгий Чакветадзе, Юрген Эккеленкамп, Кинан Дэвис (Giulio Vinciati 83')
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги (Альфаджо Сиссе 85'), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори (Юнус Муса 73'), Гонсалу Рамуш (Christian Comotto 90'), Кристиан Пулишич, Ардон Яшари, Лука Модрич, Омари Хатчинсон (Рубен Лофтус-Чик 73'), Sankhoun Diawara
Жёлтые карточки: Йеспер Карлстрём 43' — Гонсалу Рамуш 39', Лука Модрич 90'
По итогам матча «Милан» смог набрать 18 очков и поднялся на 4-е место в Серии А, «Удинезе» (4) — 17-й.