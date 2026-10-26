В матче 8-го тура итальянской Серии А « Милан » на выезде победил « Удинезе » со счетом 2:0.

Открыл счет в этой игре Кристиан Пулишич на 6-й минуте. Точку же в поединке поставил Омари Хатчинсон на 65-й минуте.

Результат матча

Удинезе Удине 0:2 Милан Милан

0:1 Кристиан Пулишич 6' 0:2 Омари Хатчинсон 65'

Удинезе: Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Кристиан Кабазель, Маттео Пальма, Мергим Войвода ( Николо Дзаньоло 64' ), Йеспер Карлстрём ( Санди Ловрич 83' ), Якуб Пётровский ( Леннон Миллер 46' ), Ассан Камара ( Juan Arizala 64' ), Георгий Чакветадзе, Юрген Эккеленкамп, Кинан Дэвис ( Giulio Vinciati 83' )

Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги ( Альфаджо Сиссе 85' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори ( Юнус Муса 73' ), Гонсалу Рамуш ( Christian Comotto 90' ), Кристиан Пулишич, Ардон Яшари, Лука Модрич, Омари Хатчинсон ( Рубен Лофтус-Чик 73' ), Sankhoun Diawara

Жёлтые карточки: Йеспер Карлстрём 43' — Гонсалу Рамуш 39', Лука Модрич 90'