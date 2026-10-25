В 12-м туре РПЛ «Локомотив» уступил в Ростове-на-Дону местному «Ростову» со счетом 0:2.

По информации телеграм-канала Opta Sports, «Локомотив» впервые за восемь лет не нанес ни одного удара в створ ворот соперника в матче чемпионата России. Предыдущий подобный случай произошел в ноябре 2018 года. Тогда московская команда под руководством Юрия Семина сыграла без ударов в створ против казанского «Рубина».

После той встречи железнодорожники провели 237 матчей в РПЛ и в каждом из них наносили минимум один точный удар по воротам.