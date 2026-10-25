В 8‑м туре английской Премьер‑лиги «Ливерпуль» не оставил шансов «Брайтону», переиграв его со счётом 2:0 на своём поле.
На 17‑й минуте Паскаль Гросс забил в свои ворота, а уже через 4 минуты Александер Исак забил второй мяч мерсисайдцам.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль2:0Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Александер Исак 21'
Ливерпуль: Алисон, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез (Константинос Цимикас 88'), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц (Treymaurice Nyoni 65'), Коди Матес Гакпо, Брэдли Баркола (Льюис Каумас 77'), Александер Исак (Рио Нгумоха 77')
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер, Оливье Боскальи (Джек Хиншелвуд 46'), Льюис Данк, Лука Вушкович, Ясин Аяри (Жоржиньо Рюттер 75'), Диего Гомес, Чема Андрес (Малик Ялькуйе 54'), Паскаль Грос, Ферди Кадиоглу (Жоау да Кошта 6'), Хараламбос Костулас
Жёлтые карточки: Оливье Боскальи 45+3' (Брайтон энд Хоув Альбион), Жоау да Кошта 73' (Брайтон энд Хоув Альбион)
«Ливерпуль» теперь с 15 очками идёт на четвёртом месте в таблице АПЛ, а «Брайтон» имеет на очко больше и располагается строчкой выше.