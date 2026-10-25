В 8‑м туре английской Премьер‑лиги «Ливерпуль» не оставил шансов «Брайтону», переиграв его со счётом 2:0 на своём поле.

Александер Исак globallookpress.com

На 17‑й минуте Паскаль Гросс забил в свои ворота, а уже через 4 минуты Александер Исак забил второй мяч мерсисайдцам.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 1:0 Александер Исак 21' Ливерпуль: Алисон, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез ( Константинос Цимикас 88' ), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц ( Treymaurice Nyoni 65' ), Коди Матес Гакпо, Брэдли Баркола ( Льюис Каумас 77' ), Александер Исак ( Рио Нгумоха 77' ) Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер, Оливье Боскальи ( Джек Хиншелвуд 46' ), Льюис Данк, Лука Вушкович, Ясин Аяри ( Жоржиньо Рюттер 75' ), Диего Гомес, Чема Андрес ( Малик Ялькуйе 54' ), Паскаль Грос, Ферди Кадиоглу ( Жоау да Кошта 6' ), Хараламбос Костулас Жёлтые карточки: Оливье Боскальи 45+3' (Брайтон энд Хоув Альбион), Жоау да Кошта 73' (Брайтон энд Хоув Альбион)

Статистика матча 4 Удары в створ 1 6 Удары мимо 10 36 Владение мячом 64 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 3 13 Фолы 9

«Ливерпуль» теперь с 15 очками идёт на четвёртом месте в таблице АПЛ, а «Брайтон» имеет на очко больше и располагается строчкой выше.