В Воронеже завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Факел» уступил московской «Родине» со счетом 0:1.

Единственный мяч в игре был забит в конце первого тайма. На 43-й минуте нападающий гостей Герман Онугха успешно реализовал одиннадцатиметровый удар и принес победу своей команде.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 4 Удары мимо 5 59% Владение мячом 41% 1 Угловые удары 4

Воронежский клуб потерпел очередное поражение, набрал 6 очков в 12 матчах и остался на последней, 16-й строчке. Подопечные Джонатана Альбы заработали 9 баллов и поднялись на 15-е место в чемпионате.