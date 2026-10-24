В матче восьмого тура английской Премьер-лиги « Тоттенхэм » на выезде победил « Челси » со счетом 2:0.
Результат в этой игре был открыт на 77-й минуте после автогола Майка Пендерса. Точку в матче поставил Матис Тель на 87-й минуте.
Отметим, что «Челси» с 80-й минуты играл в меньшинстве после удаления Коула Палмера.
Результат матча
ЧелсиЛондон0:2ТоттенхэмЛондон
0:1 Матис Тель 87'
Челси: Майк Пендерс, Джош Ачимпонг, Максанс Лакруа, Леви Колвилл, Йоррел Хато (Марко Палестра 65'), Джордан Хендерсон, Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Жеовани Кенда, Педру Нету (Дэнни Уэлбек 88'), Морган Роджерс
Тоттенхэм: Антонин Кински, Эндрю Робертсон (Доминик Соланке 65'), Микки ван де Вен, Ян Паул ван Хекке, Джеймс Мэддисон (Конор Галлахер 51'), Мохаммед Кудус (Деян Кулушевски 89'), Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш, Арчи Грей, Омар Мармуш (Педро Порро 65'), Матис Тель (Бен Дэвис 89')
Жёлтые карточки: Коул Палмер 71', Педру Нету 79', Морган Роджерс 90+1' — Конор Галлахер 67', Микки ван де Вен 71', Матеуш Фернандеш 72'
Красная карточка: Коул Палмер 80' (Челси)
«Тоттенхэм» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» (13) — 4-й.