Знаменитый в прошлом форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал, что у его бывших одноклубников Алана Дзагоева и Игоря Акинфеева были шансы отправится играть в Европу, но по каким-то причинам они им не воспользовались.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Сложно узнать, что у игрока в голове. Я не знаю, какие мысли были у Дзагоева, но я верил, что рано или поздно он будет играть в Европе. Я понимал, что это лишь вопрос времени, что ему придут приглашения и он уедет в какой-то из европейских клубов… Может, какие-то решения он принял по ходу карьеры.

Например, не переезжать куда-то. Просто потому, что хотел остаться в своей стране, со своей семьёй. Акинфеев тоже мог уехать. У него были возможности играть в больших клубах. Но он предпочёл остаться. И сегодня он игрок с наибольшим количеством матчей за ЦСКА. Легенда, ещё активная легенда, ещё в строю. Это их решения, они их приняли. И они знали, что делали» , — сказал Вагнер Лав в новом выпуске на YouTube-канале FONBET.

Недавно ЦСКА провел прощальный матч в честь Вагнера Лав. Дзагоев уже завершил карьеру, а Акинфеев сейчас травмирован и по-прежнему является основным голкипером армейцев.