Знаменитый итальянский тренер Антонио Конте прокомментировал слухи, которые связывают с его возможным назначением в «Манчестер Юнайтед».

Антонио Конте globallookpress.com

«Мое имя связывали с многочисленными клубами, но на данный момент нет никаких переговоров на продвинутой стадии. После прекрасного и успешного периода работы в "Наполи" я возьму столько времени, сколько мне потребуется, чтобы обдумать, как и когда вернуться к тренерской работе. Это будет тщательно взвешенное решение, которое я приму, когда буду считать, что для этого сложились подходящие условия», — написал Конте в своих соцсетях.

Я читал сообщения о финансовых требованиях и запросах о полном контроле, которые я якобы уже выдвинул упомянутым клубам, а также оговорки относительно того, что описывалось как моя «сильная личность». Эти сообщения необоснованны, поскольку на данный момент для подобных оценок нет никакой конкретной основы. Если появится конкретная возможность, вот тогда настанет время провести обсуждения с соответствующим клубом и совместно рассмотреть условия потенциального соглашения«, — написал Конте в соцсети.

Последним клубом, который он тренировал, был "Наполи". Также Конте возглавлял "Тоттенхэм", "Интер", "Челси", "Ювентус", "Сиену", "Аталанту", "Бари", "Ареццо" и сборную Италии.