Завершились три встречи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

Хосе Бордалас — главный тренер «Хетафе» globallookpress.com

«Хетафе» дома потерпел разгромное поражение от «Лугано» — 2:5.

Хозяева открыли счет на 2-й минуте после гола Ивана Монзона, после чего гости забили четырежды — у победителей отметился Альбиан Айети (3', 26'), по разу отличились Яннис Чиминьяни (7') и Уран Бислими (50'). На 74-й минуте Борха Майораль сократил отставание, но испанский клуб на большее не хватило. В компенсированное время Кевин Беренс установил окончательный счет.

Результат матча Хетафе Хетафе 2:5 Лугано Лига конференций. Этап лиги 1:0 Иван Азон 2' 1:1 Албиан Аети 3' 1:2 Янис Симиньяни 7' 1:3 Албиан Аети 26' 1:4 Уран Бислими 50' 2:4 Борха Майораль 74' 2:5 Кевин Бехренс 90+2' Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения ( Неманья Гудель 46' ), Абдель Абкар ( Хоан Мохика 46' ), Давид Кордон Манча, Андрес Гарсия, Даконам Ортега Дьене, Альберто Риско ( Мартин Сатриано 46' ), Борха Майораль, Иван Азон ( Энес Унал 66' ), Jean Ives Valou, Francho Serrano Лугано: Давид фон Бальмос, Маттия Дзанотти ( Бехруджон Каримов 75' ), Ханнес Делькруа, Ларс Лукас Маи, Янис Симиньяни ( Мартим Маркеш 59' ), Даниэль Дос Сантос ( Эгзиян Алиоски 75' ), Анто Гргич, Уран Бислими, Антониос Пападопулос, Албиан Аети ( Кевин Бехренс 66' ), Dereck Alessandro Moncada Arguijo Жёлтые карточки: Борха Майораль 23' — Янис Симиньяни 13', Уран Бислими 20', Ларс Лукас Маи 70', Маттия Дзанотти 73'

Статистика матча 8 Удары в створ 7 14 Удары мимо 1 60 Владение мячом 40 15 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 6 Фолы 23

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» — 2:2.

Автогол Матея Гасхратов вывел гостей вперед на 29-й минуте. Затем хозяева отличились дважды — забили Тими Эльшник и Василье Костов на 34-й и 41-й минутах. Махер Каррицо на 70-й минуте спас «Копенгаген» от поражения.

«Яблонец» и «Брайтон» голов друг другу не забили — 0:0.