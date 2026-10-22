Завершились три встречи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

Хосе Бордалас — главный тренер «Хетафе»
Хосе Бордалас — главный тренер «Хетафе» globallookpress.com

«Хетафе» дома потерпел разгромное поражение от «Лугано» — 2:5.

Хозяева открыли счет на 2-й минуте после гола Ивана Монзона, после чего гости забили четырежды — у победителей отметился Альбиан Айети (3', 26'), по разу отличились Яннис Чиминьяни (7') и Уран Бислими (50'). На 74-й минуте Борха Майораль сократил отставание, но испанский клуб на большее не хватило. В компенсированное время Кевин Беренс установил окончательный счет.

Результат матча

ХетафеХетафеХетафе2:5ЛуганоЛуганоЛига конференций. Этап лиги
1:0 Иван Азон 2' 1:1 Албиан Аети 3' 1:2 Янис Симиньяни 7' 1:3 Албиан Аети 26' 1:4 Уран Бислими 50' 2:4 Борха Майораль 74' 2:5 Кевин Бехренс 90+2'
Хетафе:  Давид Сория,  Кико Фемения (Неманья Гудель 46'),  Абдель Абкар (Хоан Мохика 46'),  Давид Кордон Манча,  Андрес Гарсия,  Даконам Ортега Дьене,  Альберто Риско (Мартин Сатриано 46'),  Борха Майораль,  Иван Азон (Энес Унал 66'),  Jean Ives Valou,  Francho Serrano
Лугано:  Давид фон Бальмос,  Маттия Дзанотти (Бехруджон Каримов 75'),  Ханнес Делькруа,  Ларс Лукас Маи,  Янис Симиньяни (Мартим Маркеш 59'),  Даниэль Дос Сантос (Эгзиян Алиоски 75'),  Анто Гргич,  Уран Бислими,  Антониос Пападопулос,  Албиан Аети (Кевин Бехренс 66'),  Dereck Alessandro Moncada Arguijo
Жёлтые карточки:  Борха Майораль 23'  —  Янис Симиньяни 13',  Уран Бислими 20',  Ларс Лукас Маи 70',  Маттия Дзанотти 73'

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» — 2:2.

Автогол Матея Гасхратов вывел гостей вперед на 29-й минуте. Затем хозяева отличились дважды — забили Тими Эльшник и Василье Костов на 34-й и 41-й минутах. Махер Каррицо на 70-й минуте спас «Копенгаген» от поражения.

«Яблонец» и «Брайтон» голов друг другу не забили — 0:0.