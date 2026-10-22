«Хетафе» дома уступил «Лугано», «Брайтон» на выезде не смог переиграть «Яблонец»
21:41
Завершились три встречи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.
«Хетафе» дома потерпел разгромное поражение от «Лугано» — 2:5.
Хозяева открыли счет на 2-й минуте после гола Ивана Монзона, после чего гости забили четырежды — у победителей отметился Альбиан Айети (3', 26'), по разу отличились Яннис Чиминьяни (7') и Уран Бислими (50'). На 74-й минуте Борха Майораль сократил отставание, но испанский клуб на большее не хватило. В компенсированное время Кевин Беренс установил окончательный счет.
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» — 2:2.
Автогол Матея Гасхратов вывел гостей вперед на 29-й минуте. Затем хозяева отличились дважды — забили Тими Эльшник и Василье Костов на 34-й и 41-й минутах. Махер Каррицо на 70-й минуте спас «Копенгаген» от поражения.
«Яблонец» и «Брайтон» голов друг другу не забили — 0:0.