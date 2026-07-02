Ливерпульский «Эвертон» официально объявил о переходе центрального полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни.

Хейден Хакни globallookpress.com

Финансовые детали трансфера стороны предпочли не раскрывать, а сам футболист, отпраздновавший на прошлой неделе свой 24-й день рождения, заключил с «ирисками» долгосрочное пятилетнее соглашение, рассчитанное до конца июня 2031 года.

Хакни является воспитанником «Мидлсбро», где проделал путь от клубной академии до капитана взрослой команды. Ключевым в карьере хавбека стал минувший игровой цикл-2025/2026, по результатам которого новобранец мерсисайдцев удостоился звания лучшего футболиста Чемпионшипа.