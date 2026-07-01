Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Сенегала на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.

Тибо Куртуа — голкипер сборной Бельгии globallookpress.com

Бельгия: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кёйпер, Тилеманс, Де Брейне, Ванакен, Доку, Троссард, Де Кетеларе.

Сенегал: Дио, Ньякате, Якобс, Диатта, Диарра, Гейе, Сиз, Гейе, Ндиайе, Сарр, Мане.

Матч между этими сборными стартует сегодня, 1-го июля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

По итогам группового этапа ЧМ-2026 сборная Бельгии заняла 1-е место (группа G) c 5-ю очками в активе. Сенегал расположился на 3-й строчке в группе I с 3 баллами.