Руководитель футбольного клуба «Сочи» Сергей Новиков опроверг информацию о возможном переходе голкипера Александра Дегтева в московский ЦСКА, заявив, что ему ничего не известно об интересе со стороны армейцев.
«У меня нет такой информации. Мы не рассматриваем его возможный уход. Конечно хотим, чтобы он остался в нашем составе на следующий сезон», — сказал Новиков «Чемпионату».
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка страны Дёгтев принял участие в 20 поединках, в которых пропустил 40 голов и в 3 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, однако это не спасло южан от вылета в Первую лигу.