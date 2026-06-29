Руководитель футбольного клуба «Сочи» Сергей Новиков опроверг информацию о возможном переходе голкипера Александра Дегтева в московский ЦСКА, заявив, что ему ничего не известно об интересе со стороны армейцев.

Александр Дегтев globallookpress.com

«У меня нет такой информации. Мы не рассматриваем его возможный уход. Конечно хотим, чтобы он остался в нашем составе на следующий сезон», — сказал Новиков «Чемпионату».

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка страны Дёгтев принял участие в 20 поединках, в которых пропустил 40 голов и в 3 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, однако это не спасло южан от вылета в Первую лигу.