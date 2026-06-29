Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислит Российскому футбольному союзу (РФС) финансовые средства в размере 2,677 миллиона евро по итогам завершившегося сезона-2025/26.

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Согласно официальному отчету на сайте европейской организации, данная сумма разделена на несколько целевых блоков: фиксированная солидарная выплата гарантирует РФС получение 1 миллиона евро, а еще 250 тысяч евро полагаются по программе клубного лицензирования и финансового мониторинга.

Остальная часть транша в размере 1,427 миллиона евро имеет строгое целевое назначение и должна быть направлена ведомством на модернизацию судейского и тренерского корпусов, развитие массового, юношеского и женского футбола, а также на логистические расходы сборных и антикоррупционные программы.