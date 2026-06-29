Новобранец петербургского «Зенита» Фелипе Аугусто дал первое интервью после трансфера из «Трабзонспора».

Фелипе Аугусто globallookpress.com

«Считаю, что приехать сюда — большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии, Турции, представляю, что такое европейский футбол. Это большой вызов для меня.

Некоторое время назад начались контакты. Я сразу заявил о большом желании перейти в "Зенит". Сейчас счастлив быть здесь», — цитирует бразильского нападающего «Чемпионат».

Сумма сделки оценивается в районе 15 млн евро. Фелипе Аугусто заключил контракт с чемпионом России по схеме «4+1». В минувшем сезоне бразилец забил 15 мячей в 40 проведённых встречах.