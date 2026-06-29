Ливерпульский «Эвертон» находится на финальной стадии переговорного процесса по поводу перехода полузащитника и капитана «Мидлсбро» Хейдена Хакни.

Хейден Хакни globallookpress.com

Руководство клуба из Чемпионшипа до последнего момента пыталось удержать своего лидера и отклонило как минимум три официальных предложения. В их числе был и стартовый запрос «ирисок» в размере около 8,2 миллиона евро, который владелец «Боро» Стив Гибсон сразу же заблокировал. Тем не менее сейчас диалог между сторонами близок к успешному финалу, и сделка может быть полностью закрыта уже в конце этой недели, сообщает авторитетное издание The Telegraph.

Сумма трансфера 23-летнего английского хавбека составит €29,5 млн. Столь умеренная цена за игрока во многом связана с тем, что у футболиста остался всего один год по действующему трудовому соглашению.