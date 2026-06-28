Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо надеется, что нападающий национальной команды Неймар выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Японии.

Неймар — нападающий сборной Бразилии globallookpress.com

«Был ли я за возвращение Неймара в сборную? Конечно, я был за это, и на то есть веская причина: Неймар — игрок, который способен решать исход матчей. Я не вижу сейчас в составе другого футболиста с такими же возможностями — того, кто может в одиночку помочь команде выиграть.

Поэтому, если у нас есть возможность рассчитывать на него, нельзя упускать такой шанс. Он получил разрешение от врачей, физически находится в хорошей форме, и теперь у него есть возможность заставить замолчать всех тех, кто в него не верил. Я сам пережил собственное возвращение в 2002 году, поэтому я полностью поддерживаю Неймара.

Жду ли я Неймара в стартовом составе? Я воодушевлен и полностью это одобряю. В 34 года ему уже не нужно доказывать, что он талантлив, но я надеюсь, что его выступления заставят замолчать всех, кто уже списал его со счетов.

Потому что нет ничего более особенного, чем видеть, как великий спортсмен успешно возвращается», — сказал Роналдо L’Equipe.

Матч между сборными Бразилии и Японии состоится 29-го июня в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.