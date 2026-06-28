Центральный защитник Клеман Лангле покинет мадридский «Атлетико» и подпишет контракт с португальской «Бенфикой», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клеман Лангле globallookpress.com

С лиссабонским клубом 31‑летний француз заключит контракт на три года. На его приобретении настоял новый наставник «Бенфики» Марку Силва.

В завершившемся сезоне‑2025/2026 Лангле принял участие в 23 матчах за «Атлетико» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Также защитник известен по выступлениям за «Барселону», «Астон Виллу», «Тоттенхэм», «Севилью» и «Нанси».