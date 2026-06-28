Бывший футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о возможном продолжении карьеры в российской Премьер-лиге.

Александр Кокорин globallookpress.com

«Не рассматриваю РПЛ для продолжения карьеры. Почему? Не хочу.

Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться я не хочу», — сказал Кокорин СЭ.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Арис», где провел 22 матча и забил один гол.

Напомним, что Кокорин выступал за свою карьеру в РПЛ за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».