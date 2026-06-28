Знаменитый в прошлом форвард сборной России Сергей Кирьяков, много лет успешно отыгравший в Бундеслиге, высказался по поводу возможного перехода Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Понятно, что это финансовый вопрос: туда все едут зарабатывать, большинство футболистов из Европы едут туда заканчивать, чтобы пополнить свой счёт в банке. Думаю, переход Сперцяна обусловлен тем же. Он вправе решать свою судьбу сам. Он выбрал не спортивную, а финансовую сторону, и это его выбор. Критиковать или хвалить — это не имеет никакого смысла.

Вряд ли оттуда у Сперцяна получится переехать в Европу. Думаю, что там просто было хорошее предложение по деньгам, и с европейским предложением оно вряд ли могло сравниться. Парень однозначно едет туда заканчивать с футболом», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что 26‑летний Сперцян перейдёт в «Аль‑Ахли», а его зарплата составит 6 млн евро. В прошлом сезоне команда стала третьей в чемпионате Саудовской Аравии.