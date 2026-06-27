Голкипер национальной команды Кабо-Верде Возинья поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Аргентины.

«Это величайший футболист всех времен. Каждая команда впадает в панику, когда ей приходится с ним встречаться. Делить поле с Месси — это мечта, и однажды я с гордостью расскажу своим детям, что играл против него. Я знаю, что остановить его почти невозможно, но я отдам всё, что у меня есть, чтобы он не забил мне гол», — приводит слова Возиньи Goal Verse.

Встреча между сборными Аргентины и Кабо-Верде запланирована на 29 июня. Напомним, аргентинцы уверенно пробились в плей-офф, заняв итоговое первое место в группе J.

В свою очередь, футболисты Кабо-Верде сотворили сенсацию и вышли в следующую стадию со второй строчки в квартете H, сумев обойти в турнирной таблице сборную Уругвая.