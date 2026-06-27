Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главных сенсациях на ЧМ-2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Меня удивило, что сборная Кабо‑Верде не обыграла Саудовскую Аравию. Я думал, что они даже Саудовскую Аравию обыграют спокойно со счетом 1:0 или 2:1. Это команда, которая с Испанией и Уругваем сыграла вничью. Но за счет того, что Испания обыграла Уругвай, им повезло.

Я говорил, что это чемпионат сюрпризов, поэтому сюрпризы продолжаются. И трех очков хватило. Как я и говорил, что в одной группе 100% будет три ничьи и команда выйдет.

Египет? Я сказал, что этот турнир будет турниром сюрпризов. Первый раз участвуют 48 команд, поэтому здесь удивляться ничему не надо. Если бы было 20 или 30 команд, и кто‑то вышел, тогда да… А так кто‑то будет проходить с третьего места. Команд и групп много. Босния и Герцеговина тоже вышла, как и многие другие. А Турция, например, по игре никому не уступила, а домой поехала. Это турнир сюрпризов. И дальше будет еще интереснее, потому что мы будем видеть пересечения», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня ночью завершается групповой этап чемпионата мира. После этого станут известны все пары 1/16 финала мундиаля.