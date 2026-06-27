Центральный полузащитник Алексей Миронов пролонгировал контракт с «Ростовом» до июня 2030 года.

Алексей Миронов globallookpress.com

О продлении соглашения официально объявила пресс-служба донского клуба. 26-летний хавбек, являющийся воспитанником московского «Локомотива», защищает цвета южан с лета 2022 года.

В минувшем сезоне Миронов закрепился в обойме команды, отыграв 31 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи. На текущий момент авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,8 млн.

Напомним, что по итогам прошедшего чемпионата Российской Премьер-Лиги «Ростов» финишировал на 10-й строчке в таблице, набрав 33 очка в 30 турах.