Нападающий сборной Германии Дениз Ундав высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура против Эквадора (1:2).

Дениз Ундав globallookpress.com

«Эквадорцы были агрессивнее, чем мы. Нам остаётся только сделать правильные выводы из произошедшего. Мы играли недостаточно вертикально, создали не так много моментов. Мы должны совершенствоваться, у нас нет времени зацикливаться на этом — уже в понедельник мы возвращаемся к работе», — цитирует форварда пресс-служба ФИФА.

Германия как и Кот-д'Ивуар набрала шесть очков, но благодаря победе в личной встрече еще во втором туре выиграла группу. Эквадор с четырьмя баллами расположился на третьей строчке и по дополнительным показателям обходит, как минимум, четыре команды и вышла в 1/16 финала турнира.