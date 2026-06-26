Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался относительно своего невызова в сборную Англии на ЧМ-2026.

Коул Палмер globallookpress.com

«Я собираюсь расслабиться этим летом, отдохнуть впервые за 3-4 года, прежде чем вернуться к любимому делу.

Этот сезон получился не лучшим, но что есть, то есть. Я не собираюсь плакать из-за решения, которое уже не изменить. Надеюсь, парни пройдут весь путь до конца.

Буду ли смотреть матчи Англии? Если не буду занят, то посмотрю игры, да», — приводит слова Палмера i-D.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Англии уже успела победить Хорватию (4:2) и сыграть вничью с Ганой (0:0).