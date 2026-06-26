Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о главном претенденте на победу на ЧМ-2026.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Португальский специалист признался, что неизменно считает фаворитом сборную Англии, несмотря на её неоднозначные результаты на крупнейших международных турнирах.

«Я всегда называю Англию. Да, на больших турнирах у этой команды часто что-то не складывается, но мой выбор остаётся прежним. Думаю, именно английская сборная испытывает самое серьёзное давление на чемпионате мира. От неё всегда ждут только побед. При этом у Англии традиционно работают сильные тренеры, а сейчас команду возглавляет Томас Тухель — отличный специалист. Поэтому я каждый раз считаю, что именно они способны выиграть турнир», — заявил Моуринью Beast Mode On.

После двух туров группового этапа чемпионата мира — 2026 сборная Англии набрала четыре очка. В заключительном матче группы команда Томаса Тухеля встретится со сборной Панамы.