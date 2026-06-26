Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о главном претенденте на победу на ЧМ-2026.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью globallookpress.com

Португальский специалист признался, что неизменно считает фаворитом сборную Англии, несмотря на её неоднозначные результаты на крупнейших международных турнирах.

«Я всегда называю Англию. Да, на больших турнирах у этой команды часто что-то не складывается, но мой выбор остаётся прежним. Думаю, именно английская сборная испытывает самое серьёзное давление на чемпионате мира. От неё всегда ждут только побед. При этом у Англии традиционно работают сильные тренеры, а сейчас команду возглавляет Томас Тухель — отличный специалист. Поэтому я каждый раз считаю, что именно они способны выиграть турнир», — заявил Моуринью Beast Mode On.

После двух туров группового этапа чемпионата мира — 2026 сборная Англии набрала четыре очка. В заключительном матче группы команда Томаса Тухеля встретится со сборной Панамы.