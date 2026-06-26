Экс-форвард сборной России Александр Кержаков прокомментировал выступление сборной Кюрасао на чемпионате мира-2026.

Сборная Кюрасао по футболу globallookpress.com

«Самое главное достижение сборной Кюрасао — это то, что они были на чемпионате мира. И то, что они отобрались и, конечно, сыграли вничью с Эквадором и заработали одно очко на чемпионате мира. Это навсегда войдёт в историю футбола сборной Кюрасао», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Команда из островного государства заняло последнее место в группе E, где играла против Германии, Эквадора и Кот-д'Ивуара. На счету подопечных Дика Адвоката один набранный балл в трех встречах.