Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о забавном эпизоде с главным тренером команды Карло Анчелотти после победы над Шотландией в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026.

Встреча завершилась уверенной победой «селесао» со счетом 3:0, а сам Винисиус стал одним из главных героев игры, оформив дубль. При этом второй гол бразилец забил ударом головой, что ранее стало предметом спора между ним и наставником команды.

«Я обещал главному тренеру, что забью гол головой. Он сказал, что это почти невозможно, и что подарит мне подарок, если смогу. Теперь я жду», — приводит слова Винисиуса ESPN Brasil.

Сборная Бразилии завершила групповой этап на первой позиции в квартете C, набрав семь очков, и уверенно вышла в плей-офф турнира.