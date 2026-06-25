Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после возвращения Неймара в состав национальной команды на ЧМ-2026.

34-летний форвард пропустил первые два матча турнира из-за травмы, однако появился на поле во втором тайме встречи третьего тура группового этапа против Шотландии. Неймар вышел на замену на 76-й минуте, а бразильцы уверенно победили со счётом 3:0.

Винисиус отметил особую роль партнёра для всей страны и назвал его настоящим символом бразильского футбола.

«Видеть возвращение Неймара было просто волшебно. Это не просто футболист, а настоящий кумир для всей Бразилии», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо.

Сборная Бразилии завершила групповой этап на первом месте, набрав семь очков, и вышла в плей-офф чемпионата мира.