Лондонский «Челси» подпишет защитника «Аталанты» и сборной Италии Марко Палестру за 55 млн евро, сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что завтра, 26 июня, 21‑летний латераль пройдёт медосмотр в Лондоне перед подписанием контракта на 6 лет.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Интер» достиг договорённости с «Аталантой» о приобретении Палестры.
В минувшем сезоне защитник провёл за «Кальяри», где выступал на правах аренды, 37 матчей в чемпионате Италии, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.