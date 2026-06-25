В минувшем сезоне защитник провёл за «Кальяри», где выступал на правах аренды, 37 матчей в чемпионате Италии, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Интер» достиг договорённости с «Аталантой» о приобретении Палестры.

Сообщается, что завтра, 26 июня, 21‑летний латераль пройдёт медосмотр в Лондоне перед подписанием контракта на 6 лет.

Лондонский «Челси» подпишет защитника «Аталанты» и сборной Италии Марко Палестру за 55 млн евро, сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

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