Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо отстранен на пять матчей национальной команды за грубый фол, который привел к тяжелой травме соперника на чемпионате мира — 2026.

Ассим Мадибо globallookpress.com

Инцидент произошел на 51-й минуте встречи группового этапа против сборной Канады, завершившейся разгромом катарцев со счетом 0:6. Мадибо получил прямую красную карточку за жесткий стык с канадским хавбеком Исмаэлем Коне. В результате фола полузащитник итальянского «Сассуоло» получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей, из-за чего его восстановление займёт от 4 до 5 месяцев.

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение о пятиматчевой дисквалификации для катарского игрока, однако данный вердикт еще может быть обжалован стороной защиты.